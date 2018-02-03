هنا.. رابط التسجيل في حساب المواطن للاستفادة من الدعم

المواطن - الرياض

على الرغم من صرف الدفعة الأولى والثانية من دعم حساب المواطن، وترقب إيداع الدفعة الثالثة بعد أيام قليلة، فإن التسجيل في البرنامج ما زال متاحًا عبر الرابط التالي (هنا).

يأتي ذلك فيما يترقب المواطنون صرف الدفعة الثالثة من حساب المواطن يوم الأحد المقبل 11 فبراير، حيث يتم صرف الدعم بشكل دوري، أي في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو في يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع للموظفين.

ويتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وإدخال البيانات التالية (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال)، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل بكل سهولة ويسر.

ويستهدف برنامج حساب المواطن تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين، خاصة بالنسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

الجدير بالذكر أن عدد المستفيدين من الدفعة الثانية في برنامج حساب المواطن، في العاشر من شهر يناير الماضي، بلغ 11 مليون مستفيد، شملت 3.1 مليون أسرة وفرد مستقل، و7.9 مليون تابع لأرباب الأسر.







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