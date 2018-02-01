هنا مواعيد مباريات الجولة الـ20 من الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن مباريات الجولة ال20 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين في كرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، عبر تويتر، مواعيد مباريات الجولة ال20، والتي ستنطلق بداية من يوم السبت الموافق الثالث من فبراير الجاري.

وستكون هناك 3 مباريات يوم السبت وهي: ” الفيصلي والتعاون، الاتفاق والفتح، النصر وأحد”.

أما يوم الأحد فسيشهد 4 مباريات وهي: ” الفيحاء والقادسية، الباطن والهلال، الشباب والرائد، الاتحاد والأهلي”.

يُذكر أن نادي الهلال يتواجد في صدارة دوري المحترفين برصيد 39 نقطة وبفارق نقطتين عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

ويسعى الهلال للفوز في مبارياته المقبلة؛ أملًا في تجميع أكبر عدد من النقاط للتتويج بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :