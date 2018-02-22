هنا مواعيد مباريات الجولة ال23 من الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

ستعود مباريات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم من جديد مع بداية شهر مارس المقبل، حيث ستنطلق مباريات الجولة ال23 من عمر المسابقة.

وأعلن الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم على تويتر عن موعد مباريات الجولة ال23 من بطولة الدوري السعودي.

وستُقام أول مباراة بين ناديي الفتح والفيحاء على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في تمام ال6:25 مساء بتوقيت المملكة يوم الخميس الموافق الأول من مارس.

وستقام مباراة الأهلي والتعاون في اليوم ذاته في تمام ال8:30 مساء على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وتُختتم مباريات الخميس بلقاء الشباب والاتحاد على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، حيث تُقام المباراة في تمام الساعة ال8:30 مساء.

وتقام 3 مباريات في الدوري السعودي يوم الجمعة الموافق 2 مارس، حيث يواجه الاتفاق نادي أحد على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام في تمام الساعة 6:25 مساء.

بينما ستكون المباراة الثانية بين فريقي الباطن والقادسية في تمام الساعة ال6:40 مساء بتوقيت المملكة على ملعب نادي الباطن.

وستكون المباراة الثالثة بين الهلال والفيصلي على ملعب جامعة الملك سعود في تمام الساعة ال8:30 مساء.

وستُقام يوم السبت الموافق 3 مارس مباراة واحدة فقط في دوري المحترفين بين النصر والرائد على ملعب الأمير فيصل بن فهد في تمام الساعة ال6:35 مساء.







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