هيئة الاتصالات تطلب مرئيات العموم لإمكانية توفير خدمات متطورة بأفضل الأسعار

المواطن - الرياض:

لتعزيز المنافسة وزيادة توفير إمكانية بيع الخدمات بالجملة الى المرخصين من ذوي البنية التحتية (الثابت والمتنقل)، وتوفير خدمات اتصالات وتقنية معلومات متطورة وذات جودة عالية للمستخدم النهائي بأفضل الأسعار، أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم عن طرح وثيقة طلب مرئيات العموم حول الإطار التنظيمي لتراخيص تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية.

يأتي ذلك في إطار دعم الهيئة للنمو والتحول المطرد في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين والمستثمرين.

وسعيًا من الهيئة في تحقيق الشفافية ومشاركة العموم في عملية صناعة القرار؛ فقد دعت جميع المختصين والمهتمين الاطلاع على المرئيات من خلال موقعها الإلكتروني (www.citc.gov.sa) وتقديم الإجابات والملاحظات بالتفصيل مع ضرورة تقديم البيانات والتحليلات ودراسات المقارنة ذات العلاقة التي تدعم المرئيات والملاحظات عبر البريد الإلكتروني(wholesale_infra@citc.gov.sa) في موعد أقصاه 26/07/1439هـ،‏ الموافق 12/04 /2018م. مؤكدةَ على أنَّ هذه المرئيات المقدمة لا تعد ملزمة للهيئة.







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