واشنطن تستضيف ملتقى القانون في السعودية والشرق الأوسط

في حدث يعد الأول من نوعه، تشهد العاصمة الأميركية خلال الفترة من 6 إلى 7 فبراير الجاري، فعاليات (ملتقى القانون في السعودية والشرق الأوسط).

يناقش الملتقى- على مدى يومين- التشريعات والقوانين الجاذبة للاستثمارات العالمية، وسبل تنمية الاقتصاد في مجالات الطاقة والنقل والخدمات المالية والتجارة والرياضة والترفيه.

يأتي ذلك بتنظيم من مركز القانون السعودي للتدريب بالتعاون مع منظمة المحامين العرب بجامعة جورج تاون (GALO)، وبمشاركة 350 شخصية بارزة من أساتذة الجامعات الأميركية ومن كليات القانون والإدارة والاقتصاد والإعلام والأعمال ورؤساء كبرى الشركات والغرف التجارية والنقابات المهنية ومكاتب المحاماة والعلاقات الإعلامية والاقتصادية.

وتتضمن الفعاليات العديد من المحاور التي تعزز العلم المعرفي للقوانين في السعودية ودول الشرق الأوسط، ومن ذلك يأتي محور “ممارسة الأﻋﻤﺎل التجارية في ظل النظام القانوني السعودي” على رأس فعاليات الملتقى.

كذلك يناقش أثر اﻹصلاح القانوني والشفافية على مشاريع الخصخصة والشراكة بين القطاعين اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص في المجالات التجارية والصحة والترفية.

كما يناقش الملتقى التحكيم واﻟﻘﻀﺎء اﻟﺴﻌﻮدي ودول اﻟﺸﺮق الأوﺳﻂ، بالإضافة إلى التحديات والفرص الجديدة في مجالات الصحة والطاقة والنقل.

فرص واعدة:

إلى ذلك، أشاد المحامي ماجد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب، برسالة جامعة جورج تاون العريقة وحرصها على تنمية علاقتها الدولية والعربية وتنمية ثقافة المجتمع الأميركي بالقوانين السعودية ودول الشرق الأوسط.

وأضاف أن الملتقى خُصص ليلقي الضوء على الجوانب القانونية المتعلقة بالفرص والطروحات الاقتصادية والاستثمارية.

كلية القانون:

وثمن قاروب التعاون العلمي مع جامعة جورج تاون الذي ترجم بتنظيم هذه الفعالية القانونية مع منظمة المحامين العرب بالجامعة، موضحًا أن الاستعدادات لانعقاد الملتقى قد اكتملت، مثمنًا مشاركة رئيس الاتحاد الأميركي للمحامين ABA والرئيس الفخري للاتحاد الدولي للمحامين UIA ستيفن هاموند كمتحدثين في الملتقى، بالإضافة إلى كوكبة اقتصادية وقانونية تتقدمهم قيادات الكلية وكبرى مكاتب المحاماة الأميركية. وأن ذلك يعكس مدى أهمية الفعالية لمجتمع الأعمال والقانون الأميركي والعربي.‎