ورشة عمل تناقش توسيع الاستثمار السياحي بعسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

ينظم فرع معهد الإدارة العامة بعسير ورشة عمل خاصة بتوسعة الاستثمار السياحي في المنطقة، تحت إشراف إمارة المنطقة، وبمشاركة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني واللجنة الاقتصادية بمجلس المنطقة.

ومن المتوقع أن يستغرق التجهيز 60 يوماً يحدد بعدها موعد انعقاد الورشة.

ونوه مدير عام فرع معهد الإدارة العامة بمنطقة عسير صالح بن محمد الغامدي على حرص أمير المنطقة ودعمه لهذه الورشة بالخبرات العملية والعلمية، والتي سينتج عنها توصيات محددة قابلة للتنفيذ وستسهم بجذب الاستثمارات السياحية والاقتصادية للمنطقة، وذلك بمعالجة العوائق أمام الاستثمار والمستثمرين، وسيشارك فيها كل الجهات ذات العلاقة والمستثمرين من داخل المنطقة وخارجها بما فيها الغرفة التجارية والصناعية.

من جهته، أكد مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة م. محمد العمرة أن الهيئة تسعد بالمشاركة في كل المبادرات التي من شأنها الارتقاء بالسياحة في المنطقة، في ظل إيمانها بمبدأ الشركات للنهوض بهذا القطاع.

بدوره، أوضح مدير إدارة التطوير السياحي بهيئة السياحة والتراث الوطني في عسير م. سعد ثقفان أن الورشة ستناقش مجموعة من الأمور، منها التحليل الكمي والنوعي للاستثمارات السياحية كمؤشرات عالمية مثالية، ووصف الاستثمارات السياحية الأساسية (الحد الأدنى)، وتصنيف الاستثمارات السياحية، وتحديد حجم الاستثمارات السياحية بناء على أعداد السكان والزوار وفقًا لمعايير عالمية، وتحليل حجم ونوع الاستثمارات السياحية في المنطقة مقارنة بالأوضاع المثالية للاستثمارات السياحية والوضع الراهن للاستثمارات السياحية.

كما تناقش التحليل الكمي لوضع الراهن للاستثمارات السياحية وتحديد أولويات الاستثمارات السياحية التكميلية، ودراسة وتحديد وابتكار وسائل جذب الاستثمارات السياحية في المنطقة وغيرها.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :