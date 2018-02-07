وزارة العمل توضح آلية احتساب المقابل المالي في الفاتورة المجمعة

المواطن - الرياض

نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فرض أي رسوم بأثر رجعي عند احتساب الفاتورة المجمعة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب لها عبر موقع تويتر: ‏لم يتم احتساب أي رسوم بأثر رجعي، وهذه الفواتير التي صدرت عبارة عن فروقات المقابل للرخص الصادرة قبل 01 / 01 / 2018م وتمتد صلاحيتها إلى ما بعد 01 / 01 / 2018م، وتُحصّل المبالغ عن الفترة الداخلة في عام 2018 فقط وتُحسب باليوم.

وكانت وزارة العمل قد أوضحت في وقت سابق أن الفاتورة المجمعة عبارة عن فروقات المقابل للرخص المصدرة قبل 01 / 01 / 2018م وتمتد صلاحيتها إلى ما بعد 01 / 01 / 2018م، ولم يتم احتساب المقابل المالي للوافدين الذين غادروا بتأشيرة خروج نهائي، أو نقل خدمات قبل 01 يناير 2018م.

وأشارت وزارة العمل إلى أنه تم احتساب المقابل المالي على الوافدين الموجودين فعليا في المنشأة، ابتداءً من 2018/1/1، مؤكدة أن الفروقات لا تمثل أي احتساب بأثر رجعي لأي مبلغ، وإنما احتساب دقيق للفترة التي دخلت بها رخص العمل فترة تطبيق القرار.

يذكر أن وزارة العمل كانت قد مددت مهلة سداد فاتورة المقابل المالي إلى 6 أشهر، مع إمكانية التقسيط على 3 دفعات للمنشآت التي ترغب في السداد على دفعات.







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