وزير الداخلية يوافق على تعيين أعضاء المجلس المحلي في القطيف

المواطن- واس

ثمن محافظ القطيف المكلف، فلاح بن سلمان الخالدي، موافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية اعتماد أعضاء المجلس المحلي لمحافظة القطيف للدورة الخامسة لمدة أربع سنوات، بناء على ما رفعه سموه، لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.

وهنأ محافظ القطيف المكلف الأعضاء المعينين على هذه الثقة الغالية لانضمامهم في المجلس، متمنيًا لهم التوفيق في حمل المسؤولية التي أوكلت لهم والعمل في كل ما من شأنه النهوض بمسؤوليات عمل المجلس الملقاة على عاتقهم، مؤكدًا أن الدور البنّاء للمجالس المحلية هو النهوض بمستوى جودة أداء المشاريع التنموية في المحافظة.

كما شكر الأعضاء السابقين على ما بذلوه من جهود كبيرة خلال فترة عملهم السابقة في الدورة الرابعة.

من جهتهم رفع المعينون شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ولصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية على ثقتهم الكريمة، ووعدوا بأن يبذلوا قصارى جهودهم لخدمة الوطن والمواطن.

يذكر أن أعضاء المجلس المحلي هم: حسن بن يوسف علي آل مال الله، علاء الدين بن محمد الذوادي، حسين بن عبدالوهاب منصور المعلم، سعدون بن خالد سعدون الخالدي، حسن بن حبيب محمد آل طلاق، شافي بن مبارك دواس الخالدي، أحمد بن حسن عبدالله آل ربيع.







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