وظائف إدارية وصحية في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى أن الوظائف المتاحة تحت اسم:

– فني أول مختبرات طبية- أمراض الدم: شهادة الدبلوم في علم المختبرات السريرية، ويفضل درجة البكالوريوس في (الأحياء، الأحياء الدقيقة، الكيمياء الحيوية)، أو غيرها من التخصصات ذات الصلة.

– سكرتير طبي: شهادة الدبلوم في تخصص السكرتارية الطبية، أو أي دراسات السكرتارية ذات الصلة.

– استشاري مساعد في التصوير الطبي: درجة الماجستير فأعلى في تخصص التصوير الطبي.

وأوضحت إدارة المستشفى أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 فبراير 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 فبراير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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