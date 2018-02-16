وفاة المبتعث فارس السلامة تدمي قلوب المغردين

المواطن - سعد البحيري

سيطرت حالة من الحزن على قلوب المغردين السعوديين بعد تأكيد نبأ وفاة المبتعث لدى أميركا فارس السلامة داعين الله له بالرحمة والمغفرة.

ورثى المغردون فارس السلامة بكلمات مؤثرة فيما لم يتم بعد تحديد موعد الصلاة على جثمانه الطاهر.

وكان الملحق الثقافي في أميركا الدكتور محمد العيسى كشف أمس تفاصيل وفاة فارس السلامة المبتعث في مرحلة الدكتوراه بتخصص علوم الحاسب الآلي.

وأضاف العيسى أن وفاة فارس السلامة طبيعية نافيًا وجود أية شبهة جنائية.

ولفت إلى أنه سيتم نقل جثمان الطالب فارس السلامة من ولايته إلى واشنطن تمهيدًا لنقله إلى المملكة اليوم الجمعة.

في البداية قال الدكتور محمد السلطان: عاشرته لعقد من الزمن .. خدوم، خفيف الظل، ابتسامته لا تفارقه.. طموح وتغرب منذ زمن بعيد طلبًا للعلم

ولكن هذا قضاء الله وقدره.. ستبقى في القلب وحقك علينا الدعاء.. اللهم تجاوز عنه .. اللهم آنس في القبر وحشته واحشره مع النبيين والصديقين والشهداء.

وأضاف حساب وكالة جامعة المجمعة للدراسات العليا: انتقل إلى رحمة الله تعالى زميلنا المبتعث فارس السلامة الذي وافته المنية في مقر دراسته بالولايات المتحدة . نسأل الله أن يتغمده برحمته ومغفرته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وقال عبدالله السلامة: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا خبر وفاة قطعة قلبي وأخي الشاب فارس بن إبراهيم السلامة. غفر الله له ورحمه وجبر مصابنا. وسوف يتم تحديد موعد الصلاة عليه حال وصول جثمانه إلى بلادنا

اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه ووالدتي وأموات المسلمين.

وقالت أمل: الله يرحمه ويغفر له .. كان يسكن معنا بنفس المجمع السكني شخص محترم جدًا والكل يشهد له سواء بالدراسة أو جيرانه وحتى المراقبة دائمًا كانت تمدحه.. الله يثبته عند السؤال ويُغمد روحه الجنة.







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