وفاة 10 وإصابة 15 إثر تصادم قطارين في مصر

المواطن - متابعة:

توُفيَّ (10) أشخاص وأصيب (15) آخرون في حادث تصادم قطار “بضائع” مع آخر “ركاب” بمنطقة كوم حمادة، محافظة البحيرة في مصر.

وأكدت الوزارة أنَّه “فور وقوع الحادث تم الدفع بـ30 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث”.

وأوضحت أنَّه “تم نقل المصابين والوفيات إلى مستشفيات إيتاي البارود وبدر، فيما تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بمستشفيات المحافظة وهي دمنهور، ووادي النطرون وكفر الدوار لاستقبال أي حالات”.

وأبرزت أنَّ “فريقًا طبيًا من كافة التخصصات، انتقل إلى موقع الحادث لتقييم الموقف وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة”.







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