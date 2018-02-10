وكالة الشؤون العسكرية في الداخلية تفتح باب القبول والتسجيل لـ5 رتب

المواطن- واس

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي، عن فتح باب القبول والتسجيل للرتب العسكرية (جندي – جندي أول – عريف – وكيل رقيب)، وفق الشروط والمؤهلات المطلوبة لكل وظيفة.

ودعت الراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلنة التسجيل عبر بوابة التوظيف بوزارة الداخلية، اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد الموافق 25 / 5 / 1439 هـ الساعة العاشرة صباحًا، وحتى يوم الخميس الموافق 29 / 5 / 1439هـ الساعة العاشرة صباحًا.

واشترطت وكالة الوزارة للقبول، أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليـه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية، وأن لا يقل عمر المتقدم عن 17 عامًا ولا يزيد عن 30 عامًا حسب الهوية الوطنية، وأن لا يقل طوله عن 168 سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن، وأن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية والمراحل الأخرى، وأن لا يكون متزوجاً من غير سعودية، وأن يكون المتقدم لم يسبق له الخدمة العسكرية أو التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

وأوضحت أن التعيين سيكون في مواقع القوات الخاصة للأمن والحماية في (مشروع الشمال في منطقة تبوك)، و(مشروع البحر الأحمر في منطقة تبوك والمدينة المنورة)، و(مواقع الهيئة الملكية بمحافظة العلا)، أو حسب مقتضيات مصلحة العمل.

وبيّنت أن التعيين سيكون على رتبة (جندي ) لمن يحمل الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، و (جندي أول) لمن يحمل الشهادة الثانوية العامة ودورة تخصصية لا تقل عن ستة أشهر بعد الثانوية، وأن تكون الشهادة الفنية مصدقة ومختومة من الجهة التي أصدرتها ومعتمدة من الجهة المشرفة عليها، ورتبة (عريف) لمن يحمل شهادة الدبلوم بعد الثانوية “بشرط أن لا يقل عن سنتين”، ورتبة (وكيل رقيب) لمن يحمل درجة البكالوريوس للتخصصات التالية: (حاسب آلي، هندسة، لغات وترجمة، محاسبة، قانون، تربية بدنية، شريعة ودراسات إسلامية).







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