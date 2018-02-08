٥٠ حلقة نقاشية لأولياء الأمور في مدارس جازان

المواطن - علي شيبان - جازان

تعتزم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في وحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع “بنين” تنفيذ مطلع الأسبوع المقبل الأحد الموافق 25/5/1439هـ ولمدة 4 أسابيع ٥٠ حلقة نقاش لأولياء الأمور تستهدف أكثر من ٥٠٠٠ مشارك من أولياء الأمور بمختلف مدارس المنطقة.

وتهدف المبادرة إلى إشراك الأسرة في العملية التربوية والتعليمية، وإبراز دورها في تعزيز القيم والهوية الوطنية والتي يظهر من خلالها مؤشر أداء نسبة الأسر المشاركة في الأنشطة المدرسية ويقيس تفاعل المدارس مع أولياء الأمور والمجتمع.

وتأتي المبادرة إنفاذًا لتوجيهات وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بشأن تأسيس مركز لشراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع “ارتقاء” الذي يعد إحدى مبادرات التحول الوطني المنبثق من رؤية المملكة 2030 والذي يهدف لتعزيز العلاقة بين المدرسة والأسرة والمجتمع لرفع جودة مخرجات التعليم والمستوى التحصيلي للطلبة وإشراك 80% من الأسر في المملكة في العملية التعليمية والتربوية.







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