11 فبراير موعد الإعلان عن نتائج استحقاق حساب المواطن

المواطن- الرياض

أعاد حساب المواطن التذكير بموعد الإعلان عن نتائج الاستحقاق.

وأوضح حساب المواطن، عبر خدمة عملاء البرنامج على “تويتر”، أن الإعلان عن نتائج الاستحقاق سيكون مع موعد الصرف المقرر في 11 فبراير.

وكان حساب المواطن قد أوضح الفرق بين تقديم اعتراض على عدم أهلية عائل الأسرة والاعتراض على عدم أهلية أحد التابعين.

ونشر حساب المواطن على “تويتر” إنفوجرافيك يوضح خطوات تسجيل الاعتراض على عدم الأهلية.

وأشار إلى أنه لتقديم اعتراض على عدم أهلية عائل الأسرة يتم اتباع ما يلي:

الدخول على موقع حساب المواطن من ( هنا الانتقال إلى قائمة دراسة الأهلية. اختيار أسباب عدم أهلية العائل. تحديد سبب عدم الأهلية. تقديم المستندات المطلوبة.

ولفت حساب المواطن إلى أنه لتسجيل اعتراض على عدم أهلية أحد التابعين من خلال ما يلي:

الدخول على موقع حساب المواطن من ( هنا الانتقال إلى قائمة دراسة الأهلية. اختيار أسباب عدم أهلية التابع. تحديد سبب عدم الأهلية. تقديم المستندات المطلوبة.

وأصدر حساب المواطن نتائج الأهلية للدورة الثالثة في البرنامج قبل عدة أيام، فيما سيتم صرف الدفعة الجديدة يوم 11 فبراير الجاري.

وأكد حساب المواطن أنه يُمكِن للمُسجلين الاطلاع على النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية على الرابط هنا







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