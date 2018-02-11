11 وظيفة شاغرة لدى فروع شركة بكتيل السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بكتيل السعودية “BECHTEL”، المتخصصة في مجال الهندسة والبناء وإدارة المشاريع، عن توفّر 11 وظيفة هندسية وإدارية شاغرة، للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس فأعلى في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في فروع الشركة وعددٍ من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والجبيل.

وأوضحت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مهندس أصول أنظمة.

2– مهندس مشروع.

3– رئيس المهندسين المدنيين.

4– رئيس المهندسين المعماريين.

5– مدير التصاميم.

6– مهندس أول صلب.

7– أخصائي التقييس.

8– مهندس مشروع- تطوير الموقع.

9– مهندس أول تيار منخفض.

10– مهندس أول ضمان.

11– مهندس أول سلامة أنظمة.

وأشارت الشركة إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بداءً من تاريخ 1 فبراير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول (من هنا).







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