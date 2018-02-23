23 يومًا على صرف الدفعة الرابعة من حساب المواطن.. والتسجيل مستمر

المواطن- عبدالرحمن دياب

23 يومًا تبقت على صرف الدفعة الرابعة من دعم حساب المواطن، والذي يأتي يوم الأحد الموافق 11 مارس المقبل.

ويتزامن موعد صرف الدفعة الرابعة لحساب المواطن مع يوم السبت، وهو يوم إجازة ولهذا سيتم إيداع الدعم في اليوم التالي (الأحد)، مثلما تم في الشهر الجاري فبراير، عندما أودع الدعم يوم الأحد 11 فبراير.

ووفقًا النظام المتبع في البرنامج يستمر التسجيل لمستفيدي الدفعة الخامسة حتى موعد إيداع صرف الدفعة الرابعة.

وأعلن حساب المواطن أنَّ التسجيل مستمر عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، من (هنا).

يذكر أن التسجيل يتم عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، بإدخال البيانات: ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ” ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.







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