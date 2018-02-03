3 أسئلة تشغل بال مستفيدي حساب المواطن.. أهمها شروط الأهلية والأثر الرجعي

المواطن - الرياض

أسئلة كثيرة تشغل بال مستفيدي حساب المواطن، خاصة مع اقتراب موعد صرف الدفعة الثالثة من الدعم التي توافق يوم الأحد المقبل.

وتساءل الكثيرون من مستفيدي دعم حساب المواطن عن شروط الأهلية خاصة في ظل استمرار تحديث البيانات عبر الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن عبر الرابط التالي (هنا).

دعم الدفعة الثالثة

وكان من أهم الأسئلة التي وردت إلى حساب المواطن وتمت الإجابة عنها من خلال حساب خدمة العملاء، هي موعد صرف الدفعة الثالثة؟ وهل يتم الصرف بأثر رجعي لمن حدث بياناته وتم تأكيد أهليته؟ كذلك شروط الأهلية والاستحقاق؟

أما عن موعد صرف دعم الدفعة الثالثة فأوضح حساب المواطن أنه سيتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين يوم الأحد الموافق 11 فبراير الجاري، وذلك بدلا من يوم السبت 10 فبراير والذي يوافق الإجازة الرسمية للموظفين.

شروط الأهلية

وعن شروط الأهلية بين حساب المواطن أنه يقصد بالأهلية، استيفاء الأسرة أو الفرد للمعايير والشروط التي لا بد من توفرها للتسجيل في البرنامج، فيما يقصد بالاستحقاق إمكانية المؤهل من الحصول على الدعم.

وأكد حساب المواطن أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج، أن يكون المسجل سعودي الجنسية ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

هل يتم الصرف بأثر رجعي؟

أما عن الأثر الرجعي فأكد حساب المواطن أنه يتم احتساب الدعم من تاريخ صدور الأهلية والاستحقاق من غير احتساب الدفعات السابقة.

وجاء ذلك ردًّا من خدمة عملاء حساب المواطن بموقع “تويتر” على استفسار مواطن وصلته رسالة أنه مؤهل، ولكنه يريد معرفة هل سيصرف له الدعم بأثر رجعي عن الدفعات السابقة.

يُذكر أن برنامج حساب المواطن قد أعلن قبل أيام، صدور نتائج الأهلية للدورة الثالثة، حيث يمكن للمُسجلين في البرنامج زيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية في البوابة الإلكترونية (هنا) للاطلاع على النتائج.

ويستقبل حساب المواطن طلبات الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين إلكترونيًّا، ويتاح للمُسجل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية له أو لأحد تابعيه، خلال مدة ثلاثة أشهر ومتابعة حالة الطلب عبر حسابه على البوابة الإلكترونية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :