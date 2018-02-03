3 أمور يضعها حساب المواطن في الاعتبار لاستحقاق الدعم

المواطن- عبدالرحمن دياب

أعاد برنامج حساب المواطن، التذكير بمعايير صرف الدعم.

ولفت حساب خدمة عملاء حساب المواطن ، على “تويتر”، ردًّا على سؤال في هذا الشأن، إلى أن الاستحقاق يأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

يُذكر أن حساب المواطن أعلن بالأمس أنه تم بدء استقبال طلبات الشكاوى على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الثالثة لمن لديه اعتراض على قيمة الدعم المقدم له.

وطبقًا لقواعد البرنامج يحق للمتضررين تقديم الشكوى بعد 5 أيام من تاريخ كل دفعة.

ونصح برنامج حساب المواطن المستفيدين قبل تقديم شكوى على مبلغ الاستحقاق، بالتأكد من تطابق قيمة الاستحقاق الموجودة في الحساب على البوابة الإلكترونية مع المبلغ المودع في الحساب البنكي.

كما شدد على ضرورة التحقق من قيمة الاستحقاق عبر استخدام الحاسبة التقديرية في البوابة، كما يلزم التأكد من أهلية جميع التابعين، قبل تقديم الشكوى.

وتتضمن شروط الأهلية أن يكون المستفيد سعودي الجنسية- ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل- وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة، كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

ويمكن تقديم الشكوى من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي (هنا).







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