3 أيام على صرف الدفعة الثالثة من حساب المواطن

المواطن- الرياض

يترقب السعوديون موعد صرف دعم حساب المواطن في دفعته الثالثة‎، والذي تبقى عليه 3 أيام فقط، حيث من المقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 11 فبراير.

وتشمل الدفعة الثالثة من حساب المواطن مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 يناير الماضي.

ويواصل برنامج حساب المواطن، التسجيل في البرنامج عبر الرابط التالي (هنا).

ويتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وإدخال البيانات التالية (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال)، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل بكل سهولة ويسر.

الجدير بالذكر أن عدد المستفيدين من الدفعة الثانية في برنامج حساب المواطن، في العاشر من شهر يناير الماضي، بلغ 11 مليون مستفيد، شملت 3.1 مليون أسرة وفرد مستقل، و7.9 مليون تابع لأرباب الأسر.







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