3 إجراءات يجب فعلها إذا غيرت الآيبان في حساب المواطن

المواطن - الرياض

دعا حساب المواطن المسجلين الذين لديهم مشاكل في إدخال رقم آيبان الحساب البنكي وتم حلها مع البنك إلى استكمال الإجراءات.

وقال برنامج حساب المواطن إنه إذا كانت لديك مشكلة في رقم آيبان الحساب البنكي، وتم حلها مع البنك، فعليك القيام بما يلي:

زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن عبر هذا الرابط (هنا).

الدخول إلى الحساب الشخصي.

تأكيد رقم الحساب.

ولفت برنامج حساب المواطن إلى أنه سوف يتم اعتماد الحساب البنكي فور ورود رسالة نصية على الهاتف الخاص بالشخص المسجل.

يذكر أن برنامج حساب المواطن أكد أنه يتم إجراء مراجعة دورية في كل دورة دفع، لبيانات المستفيدين للتحقق من تطابقها مع البيانات الرسمية، مبينًا أن بدل غلاء المعيشة لا يتطلب إضافته ضمن إجمالي الدخل المطلوب الإفصاح عنه في بوابة البرنامج.

وأوضح البرنامج، أنه يتم التحقق من توافق بيانات المستفيدين المُفصح عنها في البوابة الإلكترونية، مع البيانات الرسمية المسجلة لدى الجهات الأخرى عبر الربط الإلكتروني المُنفذ معها، وفي حال عدم تطابق البيانات، فيتم تقييم أهلية المستفيد وقيمة الدعم المستحقة وفق البيانات الرسمية، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التوجيهية للبرنامج، وتجنب توجيه الدعم لغير مستحقيه.

وبيَّن حساب المواطن أنه تم اكتشاف عدد من الحالات خلال الدفعة الماضية التي لم تفصح عن بيانات دخل مسجلة في البيانات الرسمية، كما تم اكتشاف حالات أفصحت عن بيانات دخل أقل من المسجل رسميًا، مشيرًا إلى أنه تم التواصل معهم وإشعارهم بضرورة تحديث بياناتهم، حتى لا تتأثر أهليتهم وقيمة استحقاقهم للدعم.

وأكد حساب المواطن ضرورة اختيار المستفيد لمصدر الدخل الصحيح، مبيناً أنه إذا كان الدخل يتبع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تكون الحالة الوظيفية “موظف قطاع خاص”، ومصدر الدخل “دخل من قطاع خاص”، وإذا كان الدخل يتبع للمؤسسة العامة للتقاعد، تكون الحالة الوظيفية “موظف حكومي” أو “عسكري” ومصدر الدخل “راتب من قطاع حكومي أو عسكري”.







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