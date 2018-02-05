5 أسئلة أجاب عنها حساب المواطن قبل صرف الدفعة الثالثة

المواطن- عبدالرحمن دياب

تفاعل برنامج حساب المواطن على “تويتر”، عبر خدمة العملاء، مع عدد من الأسئلة والاستفسارات التي وجهها السعوديون حول البرنامج، قبل ساعات من صرف الدفعة الثالثة من الدعم.

وترصد “المواطن” أبرز 5 أسئلة وجهها السعوديون لبرنامج حساب المواطن:

كيف يتم إرفاق المستندات في حساب المواطن؟

إرفاق المستندات يكون عبر ملف PDF أو صورة لا تتجاوز 2 ميجا بايت.

هل استيفاء شروط الأهلية تعني استحقاق الدعم؟

لا استيفاء شروط الأهلية لا تعني استحقاق الدعم، وسيتم الإبلاغ بنتيجة الاستحقاق مع موعد الدفعة القادمة يوم غد 11 فبراير.

هل يمكن إضافة الزوجة كفرد مستقل؟

الزوجة تضاف كتابعة لرب الأسرة ولا يمكنها التسجيل كفرد مستقل.

هل يضاف بدل غلاء المعيشة إلى إجمالي الدخل الشهري؟

لا يتطلب حاليًّا إضافة بدل غلاء المعيشة إلى إجمالي الدخل الشهري، في حال تطلّب ذلك مستقبلًا سيتم إشعار المستفيدين بتحديث بيانات الدخل لديهم.

البيت المرهون لصندوق العقاري يعتبر ملكًا أو إيجارًا؟

يعتبر العقار المرهون “ملكًا” ولا يجب الإفصاح عنه في بيانات العقارات حتى ينتهي الرهن.







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