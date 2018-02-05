5 وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– خبير إدارة المعرفة: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة)، أو المجالات ذات الصلة.

– خبير البحث والتطوير: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الاتصالات، هندسة الإلكترونيات والاتصالات).

– مشرف تخطيط القوى العاملة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير قسم تنفيذ المفاهيم: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال، المالية).

– مدير قسم تطوير المفاهيم: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال، المالية).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 فبراير 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 فبراير 2018م.

ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من (هنا).







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