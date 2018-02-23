59 وظيفة شاغرة للجنسين بفروع صناعات العيسى

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة صناعات العيسى- المتخصصة بمجال تصنيع التكييف والتبريد والأجهزة المنزلية- عن توفّر عدد (59) وظيفة شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والمنطقة الشرقية.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف مركز الاتصال.

– مطور.

– بائع قطع غيار.

– حارس أمن عدد (وظيفتين).

– مروج عروض عدد (وظيفتين).

– مسؤول تدريب.

– ممثل مبيعات (عدد 6 وظائف).

– ممثلة مبيعات (عدد 45 وظيفة).

وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا )







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