6 دول بينها خليجية تطلق التحالف العالمي للسعادة

المواطن - واس

وقع وزراء ست دول هي الإمارات والبرتغال وكوستاريكا والمكسيك وكازاخستان وسلوفينيا، اليوم في مدينة دبي الإماراتية اتفاقية تأسيس “التحالف العالمي للسعادة” بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن “التحالف العالمي للسعادة ” يهدف إلى تعميم مفهوم السعادة كأساس وغاية للتنمية والعلاقات بين الأمم وتبادل الخبرات وقياس أثر التجارب الرائدة في تكريس السعادة كنهج للعمل الحكومي في القطاعات كافة إذ جاء إطلاق هذا التحالف في أعقاب الزخم الذي حققه “الحوار العالمي للسعادة” الذي أقيم عشية انعقاد القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة .

وينص الإعلان المشترك للتحالف العالمي للسعادة على تحقيق عدد من الأهداف هي الإسهام الفاعل في تعزيز الحوار بشأن السعادة على المستوى العالمي ونشر المعرفة وتبادل المعلومات والخبرات بشأن تطبيق سياسات السعادة على نطاق أوسع بين الدول الأعضاء وتنفيذ المشاريع المشتركة التي تعزز جهود تلك الدول .

كما نص الإعلان المشترك على عقد التحالف العالمي للسعادة اجتماعًا سنويًا ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دولة الإمارات لبحث الإنجازات والتطورات وتبادل الأفكار التي يمكن أن تساعد أعضاء التحالف في الارتقاء بالسياسات والبرامج وأطر العمل الرامية إلى تحقيق السعادة المستدامة للمجتمعات .







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