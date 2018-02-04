مستوى رضا المسافرين 68% في مطارات الرياض وجدة والدمام

المواطن - الرياض

ارتفعت نسبة رضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام) من خلال الإحصائية التي أصدرتها الهيئة العامة للطيران المدني لشهر يناير 2018م، حيث بلغت نسبة رضا المسافرين في المطارات الدولية الثلاثة 68% بزيادة تقدر بـ 2% عن شهر ديسمبر الماضي الذي وصلت فيه نسبة رضا المسافرين 66%، وشهد استطلاع شهر يناير زيادة في أعداد المشاركين بما يفوق 60% حيث تجاوز العدد 700 ألف مسافر.

وبلغ مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة في مطار الملك خالد الدولي 72%، كما وصلت النسبة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي 59%، فيما بلغت النسبة في مطار الملك فهد الدولي 70%.

من جهته، أكد المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الدهمش مدير عام الجودة وحماية العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني، أن زيادة نسبة المشاركة من قبل العملاء في الاستطلاع الشهري الذي تعده الهيئة في كل من مطار الملك خالد الدولي، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومطار الملك فهد الدولي، يعكس ازدياد التفاعل والمشاركة من العملاء بمثل هذه البرامج التي تساعد الجميع على تحسين جودة الخدمات المقدمة في مرافق المطارات.

ونوه الدهمش عن ارتفاع في أعداد المشاركين في استطلاع شهر يناير مقارنةً بشهر ديسمبر الماضي، حيث وصل عدد التقييمات الإيجابية أكثر من 500 ألف مقارنة بما يقارب 300 ألف الشهر الماضي. ومثل هذا الارتفاع الكبير في نسبة مشاركة المسافرين ومرتادي المطارات يساعد وبشكل كبير في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين في مطارات المملكة.

وأضاف الدهمش “التقارير الشهرية لمستوى رضا العملاء في المطارات وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة، تهدف إلى تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة، وتقوم إدارة الجودة وحماية العملاء على تحليل تلك المعلومات التي تصلها عن طريق استطلاع الرأي والجولات الميدانية”، مؤكداً حرص الهيئة العامة للطيران المدني على تحسين وتطوير كافة الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي المطارات.







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