8 إصابات من عائلة واحدة بينهم 6 أطفال بحادث مروري في جدة

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

أصيب 8 أشخاص، بينهم 6 أطفال، في حادث مروري بمحافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبو زيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة جدة تلقت، صباح اليوم الجمعة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم طريق الحرمين قبل كوبري بريمان باتجاه الجنوب.

وأضاف: “فور تلقي البلاغ من غرفة عمليات الهلال الأحمر 997 ذهبت ثلاث فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة، إلى موقع الحادث، بمتابعة القائد الميداني عبدالرحمن عصام الدين، حيث تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهم لمستشفى الملك فهد العام”.

وأهاب أبو زيد بجميع قائدي المركبات بتوخي الحذر، والالتزام بأنظمة المرور، والتقيد بالسرعة المحددة، متمنيًا السلامة للجميع.







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