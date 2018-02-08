8 بلدان تمتلك نظامًا تعليميًا مجانيًا بالكامل ببعض جامعاتها

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

يبحث دومًا الملايين من الأشخاص عن برامج التعليم المتطورة، والتي في الوقت نفسه تُعرض بأسعار رمزية أو حتى تعفي الطلبة بشكل كامل من الرسوم، وقدم تقرير مؤسسة “OCED” قائمة بالدول التي تمتلك بعض برامج التعليم المجاني.

وبحسب موقع “وومن أرتيكال”، فإن الدنمارك جاءت على رأس الدول التي تتمتع ببعض البرامج التعليمية المجانية، وضمت جامعة كوبنهاجن والتي تُصنف الـ82 على العالم، بالإضافة إلى جامعة آلبورج والتي تأتي في التريب الـ250 على العالم، ثم جاءت في المركز الثاني إستونيا بعدد من المعاهد والجماعات التي تقدم خدمات تعليمية مجانية، جميعها غير مُصنف.

وفي المركز الثالث جاءت فنلندا بعدد غير قليل من الجامعات مثل “توركو” و”هيلسينكي” وغيرها، ثم النرويج بخمس جامعات ومعاهد تقدم خدمات مجانية مثل أوسلو وبيرغين، وخامسًا سلوفاكيا والتي تقدم سلسلة من المعاهد والكليات الفنية والتقنية في مدينة براتيسلافا.

وجاءت كل من سلوفينيا والسويد وتركيا في المراكز الثلاثة الأخيرة بالقائمة التي ضمت 8 دول فقط.

وتتمتع الأنظمة التعليمية في عدد من بلدان أوروبا بمجانية الرسوم في المراحل الأولى للدراسة، كما أنها تحظى بدعم حكومي شامل سواء عن طريق المؤسسات التعليمية أو البرامج المستقلة للجامعات والمعاهد والمدارس.







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