90 مشاركة في مهرجان المشي بأندية البنات في تعليم عسير

المواطن ـ سعيد آل هطلاء ـ عسير:

رعت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بتعليم عسير الأستاذة نورة آل مفرح أخيرًا، مهرجان المشي الذي أقيم في مجمع التربية الفكرية، ضمن مشروع تطوير الرياضة المدرسية للبنات وتعزيز الصحة بالتعاون مع أندية مدارس الحي.

وأوضحت ممثلة أندية الحي الأستاذة هيام عسيري، أنَّ المهرجان شارك فيه أكثر من 90 مرتادة، وتضمن مجموعة من التمارين الرياضية بإشراف مدربات من “جولدز جيم”، ومشاركة المستشفى السعودي الألماني.

وأشارت عسيري إلى أنَّه “اختتم المهرجان بتكريم الفائزات من الفرق المشاركة، وأندية الحي، واللجان المنظمة”.







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