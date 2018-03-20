أرقام جديدة عن حساب المواطن.. وراجحي يكشف سر الـ300 ريال
لا شيء يمنع العسكريين من التسجيل في البرنامج

أرقام جديدة عن حساب المواطن.. وراجحي يكشف سر الـ300 ريال

2018/03/20
الساعة 9:33 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حساب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن- عبدالرحمن دياب

أكد المهندس علي راجحي، مدير عام برنامج حساب المواطن، أن المستفيدين من الدفعة الأخيرة من دعم حساب المواطن 12 مليونًا، وإجمالي المبلغ الذي دُفع بالدفعة الأخيرة ملياران و200 مليون.

ولفت راجحي، في مداخلة هاتفية ببرنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، إلى أن 46% استفادوا من الدعم الكامل، و9% فقط استفادوا بالحد الأدنى وهو 300 ريال.

وتابع أن بعض من يأخذ 300 ريال يستحقون أقل منها، لكن البرنامج لا يدفع أقل من هذا المبلغ، لافتًا إلى أن الحساب هو فرق تكلفة، ولكل أسرة معدلات استهلاك مختلفة.

وشدد راجحي على أن لا شيء يمنع العسكريين من التسجيل في البرنامج، وليس هناك أي مواطن مُستثنى مهما كانت وظيفته.

 

 

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