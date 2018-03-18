أزمة دونالد ترامب و FBI مستمرة.. 24 ساعة من التغريدات المشتعلة

المواطن- متابعة

أبدى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سعادته بإقالة المسؤول الكبير في مكتب التحقيقات الفدرالي الـ”إف بي آي” أندرو ماكيب.

ورأى دونالد ترامب أن هذا “يوم عظيم للديمقراطية”، فيما اعتبر معارضو القرار أنه مخطط “خطير” يهدف إلى التقليل من مصداقية مكتب التحقيقات الفدرالي، وكذلك من عمل روبرت مولر المحقق الخاص في مسألة التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وكان ماكيب مساعدًا لمدير الإف بي آي السابق جيمس كومي الذي أقاله ترامب السنة الماضية، شاهدًا أساسيًّا في ذلك التحقيق.

وصرح جون دود المحامي الشخصي للرئيس دونالد ترامب في تصريحات إلى موقع “ديلي بيست”، أمس السبت، بأنه يأمل بأن يحذو نائب وزير العدل رود روسينشتاين حذو مكتب إف بي آي للمسؤولية المهنية وينهي التحقيق حول شبهات التواطؤ الروسي التي فبركها مدير ماكيب السابق جيمس كومي بناء على ملف مزور وفاسد.

وقبل يومين، أعلنت وزارة العدل الأميركية إقالة ماكيب الذي كان يتعرض منذ عام لهجمات متواصلة من الرئيس، وذلك قبل يومين فقط من بدء تقاعده بعد 21 سنة أمضاها مع مكتب التحقيقات الفدرالي.

وزادت الإقالة من المخاوف المحيطة بالتحقيق إذ يقول معارضو الرئيس إن ترامب قد يكون يخطط لطرد مولر ما قد يؤدي إلى أزمة دستورية.

وكتب دونالد ترامب في تغريدة له عبر “تويتر” أعقبت الإقالة: “أندرو ماكيب مطرود، يوم عظيم لرجال ونساء الإف بي آي الذين يعملون بجد- يوم عظيم للديمقراطية”.

وتابع دونالد ترامب: “كان جيمس كومي (المدير السابق للاف بي آي) الذي يدعى التهذيب رئيسه، وجعل ماكيب يبدو كالجبان. كان يعلم بالأكاذيب والفساد المنتشر في أعلى مستويات الإف بي آي”.

أما صحيفة واشنطن بوست، فأكدت أمس السبت، أن ماكيب قال إنه لا يزال يحتفظ بالمذكرات التي تبادلها مع ترامب، وأضاف أن هذا من شأنه أن يعزز روايته للأحداث.

ورفض كومي ما كتبه ترامب وقال في تغريدة: “سيدي الرئيس، سوف يسمع الشعب الأميركي قصتي قريبًا جدًّا، وبإمكانهم أن يحددوا بأنفسهم من هو المستقيم ومن ليس كذلك”.

وفي سياق متصل، قالت وزارة العدل: إن تحقيقًا داخليًّا أظهر أنه أدلى بتصريحات إلى الإعلام دون إذن، ولم يكن صادقًا تمامًا “في العديد من المناسبات” مع المفتش العام في الوزارة.

كما قلل دونالد ترامب في تغريدة، من شأن الإعلام بسبب تغطيته لهذه القصة.

ونفى في تغريدة أخرى أي تواطؤ مع روسيا، وقال: “كان هناك تسريب وكذب وفساد هائل على أعلى المستويات في مكتب التحقيقات الفدرالي”.







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