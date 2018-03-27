أسبوعان على صرف الدفعة الخامسة من حساب المواطن.. التسجيل مستمر

المواطن - الرياض

لم يعد يفصلنا سوى أسبوعين فقط على موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة الخامسة، لمن استكملوا شروط الاستحقاق والأهلية.

وأعلن حساب المواطن ، في وقت سابق، أنه سيتم إيداع الدفعة الخامسة من الدعم في حسابات المستفيدين البنكية في العاشر من شهر أبريل المقبل.

ومن المقرر أن يستفيد من الدفعة الخامسة من حساب المواطن المستحقون المكتملة طلباتهم قبل نهاية يوم 11 مارس 2018.

التسجيل مستمر

الجدير بالذكر أن التسجيل مستمر للدفعة السادسة في حساب المواطن عبر الرابط التالي (هنا) .

ويستمر التسجيل حتى موعد استحقاق الدفعة الخامسة، كما هو متبع في برنامج حساب المواطن، وكما تم خلال الدفعات السابقة.

أهداف حساب المواطن

ويستهدف برنامج حساب المواطن ، تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة.

وتشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

يشار، إلى أن يوم صرف دفعات الدعم في حساب المواطن قد تم تحديده في العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يتوافق مع يومي إجازة نهاية الأسبوع، حيث سيكون الإيداع في تلك الحالتين إما (الخميس) في حال صادف الاستحقاق يوم جمعة أو (الأحد) في حال صادف الاستحقاق يوم السبت.

رقم الآيبان

يذكر أن حساب المواطن أكد بالأمس أنه لا يوجد تحديث لرقم الآيبان البنكي الخاص بالمستفيدين من الدعم.

وعبر خدمة عملاء برنامج حساب المواطن بموقع “تويتر” جاء استفسار مواطن نصه: “منذ شهر حدثت الآيبان وحتى الآن تحت التدقيق كم يحتاج التدقيق؟”، ليرد خدمة عملاء حساب المواطن أنه لا يوجد تحديث لرقم الآيبان، والرجاء الانتظار في حال تم التحقق من رقم الآيبان سيتم إرسال رسالة نصية.

معلومات عن الفرد المستقل

وفي سياق آخر، أتاح برنامج حساب المواطن للفرد المستقل غير المؤهل أن ينضم في البرنامج كتابع لرب الأسرة.

وقال حساب خدمة العملاء التابع للبرنامج ردًّا على سؤال أحد المواطنين سبق له التسجيل كفرد مستقل لكنه غير مؤهل بالقول: إذا كانت حالة الأهلية لديك في حسابك كفرد مستقل (غير مؤهل)، بإمكان رب الأسرة إضافتك كتابع عن طريق تقديم اعتراض.

التذكير بشروط الأهلية

وأعاد حساب المواطن التذكير بشروط الأهلية التي تتضمن أن يكون المستفيد سعودي الجنسية- ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل- وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة.

كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

وكان برنامج حساب المواطن قد أكد في وقت سابق على أن شروط الأهلية في البرنامج تستلزم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى، بالإضافة إلى شرطي الجنسية والإقامة.







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