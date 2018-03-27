أستراليا تطرد دبلوماسيين روس على خلفية تسميم الجاسوس الروسي

المواطن- متابعة

طردت أستراليا، صباح اليوم الثلاثاء، دبلوماسيين روسيين على خلفية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في لندن.

ويوم أمس، أكدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أن 18 دولة أعلنت طرد أكثر من 100 عنصر استخبارات ردًّا على واقعة تسميم الجاسوس الروسي السابق وابنته بغاز أعصاب.

وانضمت الولايات المتحدة وكندا وأوكرانيا و15 دولة أوروبية لبريطانيا، وأمرت دبلوماسيين روس- متهمين بالقيام بنشاطات تجسس تحت غطاء الدبلوماسية- بمغادرة أراضيها.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد أيد بالإجماع، في قمة عقدت، الجمعة الماضي، ما خلصت إليه بريطانيا بأن موسكو تقف “على الأرجح” وراء تسميم سكريبال، في أول اعتداء بواسطة غاز الأعصاب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وتنفي موسكو أي تورط لها في الاعتداء ضد سكريبال وتتهم بريطانيا بشن حملة ضدها.

ولا يزال الجاسوس السابق سكريبال (66 عامًا) وابنته يوليا في غيبوبة في المستشفى بعد تعرضهما للتسميم بغاز الأعصاب في 4 مارس في سالزبري.







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