أسرار خاصة للسوري السومة بنهاية الموسم

المواطن- الرياض

قال لاعب كرة القدم السوري عمر السومة، المحترف في صفوف الأهلي، إن هناك العديد من الأسرار يرفض الكشف عن طبيعتها في الوقت الحالي، على أن يتم الإعلان عنها بنهاية الموسم.

وأكد السومة أن قرار تأجيله للكشف عن الأسرار يعود إلى الفترة الصعبة التي يمر بها الأهلي في الموسم الحالي بمنافسته على لقب دوري المحترفين السعودي؛ لذا فإنه من الضروري عدم زعزعة استقرار الفريق في الموسم الحالي.

وأضاف أنه لا يجد مبررًا على الإطلاق لاستبداله في لقاء الرائد، لكن هناك الكثير من الخبايا سيعرضها على الجمهور بعد نهاية الموسم؛ نظرًا لأن الوقت الحالي يتطلب التركيز على البطولات التي ينافس فيها الفريق.

وأشار إلى أنه بحاجة لمزيد من المشاركة مع فريقه للعودة إلى حساسية المباريات.

وأسعد السومة جماهيرَ وعشاق النادي الأهلي، بعد عودته إلى ذاكرة التهديف بهدفه في شباك الرائد مساء أمس، بعد غياب استمر 117 يومًا، بسبب ابتعاده عن المشاركة في مباريات فريقه بسبب الإصابة.

وكان اللاعب السومة قد تعرَّض لإصابة قوية في كاحل القدم، أجرى على إثرها عملية جراحية في ألمانيا، وعاد ليقود هجوم الأهلي في توقيت حرج بمختلف البطولات المحلية ويتقدم في قائمة ترتيب هدافي الدوري السعودي.

وسجَّل اللاعب عمر السومة هدفًا للأهلي في مرمى الرائد، في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة ليحل في المركز الثاني في قائمة ترتيب هدافي الدوري السعودي بإجمالي 11 هدفًا بفارق هدف عن التشيلي روني فيرنانديز مهاجم الفيحاء.

ولم يسجل النجم السوري أي هدف منذ 19 نوفمبر من العام الماضي، وتحديدًا عندما أحرز هدف الأهلي الوحيد في مرمى التعاون، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).







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