أشياء مميزة حققها الزعيم بعد نهاية مباراة القادسية ضد الهلال

المواطن - محمد سمعه

تمكن لاعبو الزعيم من تحقيق فوز غالٍ في مباراة القادسية ضد الهلال، والتي أقيمت أول أمس الجمعة، في إطار لقاءات الجولة الـ18 والمؤجلة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ونجح لاعبو الزعيم في تحقيق أكثر من شيء مميز في مباراة القادسية ضد الهلال، وذلك بعد سلسلة النتائج المخيبة، والتي حققها الهلال مؤخرًا، حيث عاد فريق العاصمة إلى طريق الانتصارات من جديد بجانب البقاء في صدارة دوري المحترفين بفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

كما استطاع لاعبو الزعيم قيادة فريقهم للفوز في مباراة القادسية ضد الهلال والثأر من فارس الشرق، والذي أخرج الزعيم من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، في إطار مباريات دور ثمن النهائي بين الفريقين.

وكان نجوم الزعيم بحاجة للفوز وتحقيق النقاط الثلاث في مباراة القادسية ضد الهلال، وذلك بعد الضغط الكبير والذي واجهوه وتعرضوا له بعد الخسارة من فريق الريان القطري بثنائية مقابل هدف، في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وبعد انتهاء مباراة القادسية ضد الهلال سيستعد الزعيم لمواجهة من العيار الثقيل أمام النادي الأهلي، في إطار لقاءات الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين خلال شهر إبريل المقبل.

وبعد الفوز في مباراة القادسية ضد الهلال يأمل لاعبو الزعيم في الفوز على النادي الأهلي وهو المنافس المباشر لنادي الهلال على لقب الدوري السعودي، وذلك من أجل الابتعاد بفارق 4 نقاط بجانب الاقتراب بنسبة كبيرة من حسم لقب دوري المحترفين.

وتمكن المدرب الأرجنتيني خوان براون مدرب الزعيم في تحقيق فوزه الثاني مع الفريق في الدوري السعودي بعد نهاية مباراة القادسية ضد الهلال بفوز الأخير بهدف دون رد سجله النجم محمد الشلهوب.







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