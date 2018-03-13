أفلام ألوان السعودية متاحة على طائرات الخطوط

المواطن - الرياض

بات بمقدور المسافرين على متن أسطول طائرات الخطوط السعودية، متابعة قناة ألوان السعودية، التي تبرز المواقع السياحية والتراثية في المملكة، وتهدف لتعزيز ثقافة السياحة المحلية لدى المسافرين.

ويأتي إطلاق القناة التي تضم الأفلام الفائزة في مسابقات ألوان السعودية منذ انطلاقها والتي يبلغ عددها 16 فيلماً ترويجياً عن المملكة العربية السعودية، ومقوماتها السياحية والحضارية والتاريخية، بناءً على اتفاقية التعاون بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومؤسسة الخطوط الجوية السعودية.

وترمي هيئة السياحة، من خلال ملتقى ألوان السعودية، إلى دعم الأفلام الترويجية وتشجيع وتكريم المبدعين في تصوير وإنتاج الأفلام المرتبطة بالسياحة والتراث الوطني، والمساهمة في تطوير وإنتاج الأفلام السياحية من خلال إيجاد التنافس بين منتجي ومصوري الأفلام من المحترفين والهواة، بالإضافة إلى المساهمة في نشر الأفلام المتميزة عن السياحة الوطنية، وتقدير جهود الشركاء من القطاعين العام والخاص في توثيق المقومات السياحية والتراثية في المملكة من خلال الأفلام، وتحفيز الشركات والمنشآت السياحية على إنتاج المزيد من الأفلام السياحية، التي تساهم في التعريف بالمنتجات والخدمات السياحية في المملكة.

ويحظى الملتقى، الذي يعد الحدث الأول للتصوير الفوتوغرافي وصناعة الأفلام في المملكة، بحضور مكثف واهتمام إعلامي كبير على مستوى الإعلاميين والفنانين والكُتاب والمشاهير وخبراء التصوير الفوتوغرافي والمرئي والمخرجين والمهتمين بصناعة التصوير والأفلام في المملكة.

ويهدف ملتقى ألوان السعودية للتعريف بمقومات المملكة السياحية والترويج لها من خلال الصورة السياحية، وإبراز التنوع المميز فيها، وتشجيع وتحفيز المصورين والمبدعين لإبراز ما تتمتع به المملكة من مواقع سياحية، وتراث، وآثار، وبيئة طبيعية متنوعة، وتقدم حضاري وإنساني فريد، إضافة إلى تعزيز معرفة المواطن بوطنه وتنمية اهتمامه، وتعريف المقيم على أرض المملكة بالسياحة المحلية، وتسويق الوجهات والمنتجات السياحية التي تزخر بها مناطق المملكة.







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