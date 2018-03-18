أكبر شركة استقطاب مواهب في العالم هدفًا لصندوق الاستثمارات

المواطن- الرياض

سلطت صحيفة ذا وول ستريت جورنال الضوء على خطط صندوق الاستثمارات العامة لشراء نحو 10% في شركة Endeavor الأميركية مقابل 400 مليون دولار.

وشركة Endeavor هي أكبر وكالة لاستقطاب المواهب في العالم، وتتضمن لائحة عملائها شخصيات عالمية من بينها أوبرا وينفري، بحسب “العربية”.

وتسعى شركات الترفيه العالمية بدخول السوق السعودية، وذلك بعد إعلان المملكة عن خططها لتوسعة قطاعها الترفيهي، حيث تعتزم AMC Entertainment القابضة بناء دور سينما في المملكة مع سلسلة Vue Entertainment الأوروبية وiPic Entertainment.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة قبل أيام عن استثمار 400 مليون دولار في شركة ماجك ليب.

وشركة “ماجك ليب” تُعد شركة رائدة عالميًّا متخصصة في تطوير تكنولوجيا تقنيات الواقع الافتراضي، ومن المتوقع أن تطلق الشركة الجيل الأول من منتجاتها خلال العام 2018.







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