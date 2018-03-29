أليكسيس سانشيز يفكر في ترك مان يونايتد لهذا السبب

المواطن - محمد سمعه

يدرس اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر بعد نهاية الموسم الحالي.

وكان أليكسيس سانشيز قد انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد في يناير من العام الحالي قادمًا من صفوف نادي آرسنال الإنجليزي.

وقالت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية: إن سانشيز يفكر في الرحيل عن مانشستر يونايتد بسبب عدم تأقلمه على الأجواء مع لاعبي الشياطين الحمر، بجانب عدم تكوينه لصداقات مع لاعبي فريقه الجديد.

وكان أليكسيس سانشيز قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن بيب جوارديولا مدرب السيتزنس تراجع عن الصفقة بسبب المغالاة المالية التي وضعها آرسنال للتفريط في جناحه التشيلي.







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