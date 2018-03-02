أمانة العاصمة المقدسة تُحَذر من الشراء والبيع بمخطط الصرافية

المواطن - مكة المكرمة

حذَّرت أمانة العاصمة المقدسة من عمليات البيع والشراء بمخطط الصرافية، موضحة أنه مخطط غير معتمد.

ووجّهت الأمانة تحذيرًا للمواطنين، من شراء أراضٍ تباع بدون صكوك شرعية في مخطط يُعرف باسم “الصرافية”، يقع غرب حي النوارية بمكة المكرمة، وسعر الأرض – بحسب الإعلان – لا يتجاوز 100 ألف ريال.

ونصحت الأمانة، في تعميمٍ والذي يُعد الأول من نوعه، ونشرته على حسابها في “تويتر” بعدم شراء الأراضي غير المرخص للبيع فيها، وهو ما قوبل بترحيب كبير من المواطنين، لاهتمام الأمانة بذلك الأمر.

وجاء في تحذير الأمانة، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية، عدم الشراء في ذلك المخطط غير المعتمد من الأمانة، وأنه جارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية ضد المعتدين والمسوقين، مطالبة بعدم بيع وشراء الأراضي دون وجود صكوك شرعية.

الجدير بالذكر أن رسائل متداولة خلال الآونة الأخيرة روجت للمخطط غرب مكة، وأنه بدأ البيع والشراء فيه بأسعار مناسبة، ما حدا بالأمانة إلى إصدار التحذير، حرصًا على حقوق المواطنين.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :