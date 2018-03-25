أمانة جدة تغلق 200 ورشة لإصلاح السيارات في بني مالك

المواطن - وليد الفهمي - جدة

أغلقت أمانة محافظة جدة 200 ورشة لإصلاح مركبات مخالفة، بحي بني مالك، ضمن لجنة إغلاق الورش المخالفة برئاسة شرطة محافظة جدة.

جاء ذلك بتوجيه صاحب السمو الملكي محافظ جدة، على تطبيق نظام وزارة الشؤون البلدية والقروية والذي يمنع ويحظر ممارسة أنشطة الورش الصناعية في غير الأماكن المخصصة لها.

وبينت الأمانة أن العمل جارٍ حالياً من قِبَل البلديات الفرعية وبلدية الشرفية الفرعية بإشعار وإغلاق أكثر من 200 ورشة بحي بني مالك، وتم الرفع بفصل التيار عنها؛ لمخالفتها اشتراطات الموقع ووجودها داخل الأحياء السكنية؛ نظراً لما تسببه من إزعاج وضرر للمجاورين، بالإضافة إلى تجمّع وتكدس السيارات المهملة والخربة بشكل يعيق الحركة المرورية، ويشوه المنظر العام، وذلك بحسب اللوائح والاشتراطات البلدية التي تنص على ضرورة أن تكون هذه الأنشطة ضمن المناطق الصناعية المعتمدة داخل المخططات الهيكلية للمدن والقرى أو المواقع المخصصة لهذا الغرض، وردت الأمانة، على شكوى العديد من أصحاب تلك المحال بأن الأمانة لم تقم بإبلاغهم؛ قائلة تم إشعار هذه المحال نظاماً بالإخلاء والإغلاق أو تغيير النشاط، هذا وقد بدأت أعمال الإغلاق لمحال الورش المخالفة من اللجنة المكلفة بعد انتهاء المهلة.

وكشفت جولة ” المواطن ” في حي بني مالك عن إغلاق أصحاب تلك المحال أبوابها في وجه أصحاب السيارات المتعطلة، فيما ألمح عددٌ من المتضررين من هذا الإجراء أن الأمانة لم تبلغهم بوقت كافٍ، وهو ما نفته الأمانة في بيانها.







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