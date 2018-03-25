أمانة جدة تعليقًا على تجمعات المياه الجوفية والسطحية: ليس من اختصاصنا

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_جدة

أكدت أمانة محافظة جدة أن معالجة وتخفيض منسوب المياه الجوفية والسطحية لا يقع ضمن اختصاصها أو مهامها التي تتجاوز 200 خدمة منوعة.

وقالت أمانة محافظة جدة في بيان لها : بالإشارة إلى تضرر العديد من أحياء جدة من ارتفاع منسوب المياه السطحية والتي أدت إلى تهالك وتدهور حالة البنية التحتية من طرق وأرصفة وإنارة في بعض الأحياء، ما يتطلب ضرورة معالجتها بشكل عاجل، تود أمانة محافظة جدة التوضيح بأن معالجة وتخفيض منسوب المياه الجوفية والسطحية لا يقع ضمن اختصاصها أو مهامها، مؤكدة أنها تقدم نحو 200 خدمة وليس من ضمنها خدمات المياه والصرف الصحي وتخفيض منسوب المياه الجوفية والتي تعد من مشاريع وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في شركة المياه الوطنية وفق التالي:

أولاً: صدر قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 25/4/1422هـ بإنشاء وزارة المياه تضم جميع الإدارات والأجهزة المعنية بالمياه في وزارتي الزراعة والمياه, والشؤون البلدية والقروية, وإدارة العين العزيزية, ومصالح المياه والصرف الصحي, ومن أبرز مهامها:

1. الإشراف على قطاع المياه ومرافقه وإدارته ومراقبته وتنظيمه.

2. إعداد برنامج متكامل لتعميم شبكات المياه والصرف الصحي على جميع مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها.

ثانيًا: بموجب الأمر السامي الكريم رقم 14880 وتاريخ 21/3/1437هـ والذي قيد وحدد اختصاص جميع الجهات، حيث خص الأمانة بأعمال المكافحة للبعوض (خارج وداخل المنازل)، وخص شركة المياه الوطنية بمشاريع تخفيض منسوب المياه السطحية الخاصة بحمى الضنك، ووضع الغرامات والجزاءات على المقاولين المخالفين وجدولة توزيع المياه على المناطق.

ثالثًا: نشير إلى محضر الاجتماع الذي تم يوم الثلاثاء الموافق 11/02/1439هـ برئاسة سعادة المستشار المشرف العام على وكالة الإمارة للشؤون التنموية أمين عام هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وبحضور ممثلين عن الجهات المعنية (إمارة منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وأمانة محافظة جدة، وشركة المياه الوطنية)، والذي خلصت نتائجه إلى عدد من التوصيات ومنها التأكيد على اختصاص كل جهة بموجب الأمر السامي الكريم المشار إليه، وحدد اختصاص شركة المياه الوطنية بتنفيذ أعمال تخفيض المياه السطحية ومعالجتها.

وأوضحت أمانة جدة التزامها بممارسة اختصاصها حيال تجمعات هذه المياه المهددة للصحة العامة من خلال أعمال المكافحة للبعوض الناقل لحمى الضنك.







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