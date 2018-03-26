أمانة عسير تهيئ مواقف خاصة لمركبات الجنود المرابطين

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

هيأت أمانة منطقة عسير، ممثلة في وكالة الخدمات، موقعاً خاصاً بجوار مطار أبها الإقليمي؛ ليكون مواقف خاصة لمركبات الجنود المرابطين في الحد الجنوبي.

وأوضح مدير عام إدارة التشغيل والصيانة م. عبد الكريم أبو خرشة بأن هذه المبادرة قد جاءت في إطار الاستراتيجية الوطنية لأمانة منطقة عسير، وتضامناً مع أبطالنا الأشاوس حماة الوطن في الحد الجنوبي، في بادرة جسدت الروح الوطنية.

وأوضح بأن تلك الجهود قد جاءت وفق توجيهات معالي وزير البلديات م. عبد اللطيف آل الشيخ الذي وجه بتقديم كافة الخدمات للجنود البواسل وتسخير الإمكانيات المتاحة لخدمتهم تقديراً لدورهم البطولي.

وأضاف أبو خرشة بأن الأعمال بالموقع قاربت على الانتهاء، وذلك بمتابعة مباشرة من أمين منطقة عسير م. عبد الله المصلح.

وتابع أن الموقع جاء اختياره بجوار مطار أبها الإقليمي كي يكون خاصاً لضمان سلامة مركبات المرابطين وسهولة التنقل بمركباتهم من وإلى المطار، مضيفاً أن الموقع تم تزويده بكافة الخدمات الأساسية إضافة إلى تدعيمه بالحراسات الأمنية بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث سيتسع الموقع إلى ما يزيد عن أكثر من ٤٠٠ مركبة.







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