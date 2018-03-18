أمير مكة بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الشنبري

المواطن - واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، وسمو مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، لذوي الشهيد عايش أحمد الشنبري ، الذي استشهد أثناء أداء واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

وعبر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيد ، عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهيد ، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته مع الشهداء ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن جثمان الشهيد وصل إلى محافظة الليث ، وكان في استقباله عدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام ، الذين أدّوا الصلاة عليه ، وشاركوا أسرته تشييع جثمانه.







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