أمير مكة بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الشنبري

أمير مكة بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الشنبري

2018/03/18
الساعة 6:14 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، وسمو مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، لذوي الشهيد عايش أحمد الشنبري ، الذي استشهد أثناء أداء واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.
وعبر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيد ، عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهيد ، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته مع الشهداء ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
يذكر أن جثمان الشهيد وصل إلى محافظة الليث ، وكان في استقباله عدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام ، الذين أدّوا الصلاة عليه ، وشاركوا أسرته تشييع جثمانه.

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