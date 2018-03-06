أول تعليق من قناة الآن على عرض أزياء المدينة: نأسف لهذا الخطأ

المواطن - عبدالرحمن المحمادي

ذكرت قناة “الآن” أن التقرير المصور التي تم عرضه عن عرض الأزياء بالمدينة المنورة، تضمن أخطاءً من معد التقرير، وذلك بعد موجة الغضب والاستياء من أهالي المدينة والمنورة والمغردين بشأن المقطع.

وقالت القناة: “قمنا يوم أمس، الخامس من مارس 2018، بعرض تقرير عن عرض أزياء يعود ريعه لأطفال التوحد في المدينة المنورة، وقد تم إعداد التقرير من قبل أحد الصحافيين المتعاونين في المملكة العربية السعودية”.

وأضافت أنه بعد نشر الفيديو، قام المنظمون لهذا الحدث وتحديدًا المدير العام السيد عادل بابكير، بالكتابة لنا وتنبيهنا أن بعض مشاهد التقرير لا تنتمي إلى هذا الحدث.

وتابعت: “بعد تلقينا لهذا الإشعار، قمنا بمراجعة الفيديو مع الصحافي، ووجدنا أن هناك مقاطع فيديو غير ذات صلة للحدث تم خلطها عن غير قصد مع فيديو الحدث. ولذلك فنحن نأسف لهذا الخطأ ونعتذر عن أي سوء فهم قد نتج عن ذلك”.

وأكدت القناة أن الصحافي المتعاون معنا والمصور الذي كان يصطحبه لم يدخلا القاعة أثناء العرض، وأن التصوير تم بعد خروج الحضور وخلو القاعة.

ونود الإشارة بأن شاشة تلفزيون الآن وصفحاتها الإلكترونية مفتوحة ومتاحة للمنظمين لهذا الحدث للحصول على مزيد من التوضيح وحقهم في الرد.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :