أول رد من الإمارات على مضايقة مقاتلات قطرية لطائرات تابعة لها

في أول رد فعل على مضايقة مقاتلتين قطريتين أمس لطائرتين مسجلتين في الإمارات، أعلنت هيئة الطيران المدني الإماراتية، أنها سترفع شكوى بشأن اقتراب المقاتلتين القطريتين بشكل خطير من الطائرتين المدنيتين.

وأوضحت هيئة الطيران المدني الإماراتية، أن المقاتلتين القطريتين لم تتواصلا مع المراقبين الجويين، أو مع الطائرتين المدنيتين المسجلتين في الإمارات.

وأشارت إلى أن مقاتلة قطرية ظلت تطارد طائرة مدنية إماراتية، حتى بعد ارتفاعها لأكثر من 30 ألف قدم، موضحة بأن مضايقة المقاتلتين القطريتين للطائرتين المدنيتين الإماراتيتين دامت 3 دقائق، وكان الأمر يتطلب ثانية واحدة لتحصل كارثة.