أول رد من فيسبوك على اختراق حسابات 50 مليون مستخدم

المواطن- متابعة

أكدت شركة فيسبوك أنها تجري “مراجعة داخلية وخارجية شاملة” لتحديد ما إذا كانت البيانات الشخصية لنحو 50 مليون مستخدم ما زالت بحوزة شركة استشارات سياسية تردد أنها أساءت استخدام تلك البيانات.

وقالت الشركة خلال بيان: إنها تسعى للتحقق من دقة المزاعم التي ترددت عن أن باحثًا أعطى شركة كمبردج أناليتيكا بدءًا من 2014 بيانات عن بعض مستخدمي فيسبوك تم الحصول عليها بشكل غير مناسب.

وأفاد بيان صادر من بول غريوال نائب رئيس فيسبوك ونائب مستشارها العام بأن الشركة ملتزمة “بتطبيق سياساتنا بقوة لحماية معلومات المستخدمين”.

وعبر عدد من المشرعين الجمهوريين في الولايات المتحدة عن قلقهم من انتهاك الخصوصية بعد نشر التقارير الإعلامية التي تفيد بحصول شركة الاستشارات السياسية على البيانات لخدمة الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.







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