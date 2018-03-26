أومتيدي في طريقه لهذا النادي

المواطن – متابعة

بات الفرنسي صامويل أومتيدي المحترف في برشلونة الإسباني في طريقه للرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني بداية من الموسم المقبل، وذلك في ظل المفاوضات المكثفة من قبل مسؤولي النادي لإقناع اللاعب بالبقاء لأطول فترة ممكنة.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن المفاوضات معقدة مع صامويل أومتيدي لتجديد العقد حيث إن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي ويصبح من حقه الانتقال إلى أي ناد آخر في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن أومتيدي طلب من إدارة النادي الحصول على مبلغ 9 ملايين يورو نظير الموافقة على تجديد التعاقد، إلا أن مسؤولي قلعة برشلونة يرون أن المغالاة في المطالب المالية ستحول دون إتمام التعاقد.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي مستعد لسداد مبلغ 9 ملايين يورو للتعاقد معه في الموسم الجديد.

ووضع برشلونة عدة خيارات دفاعية من أجل تعويض الرحيل المنتظر لأومتيدي أبرزها المدافع الفرنسي كليمنت لانغليه لاعب نادي إشبيلية، وبرنسل كيمبيمبي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وإيميرت لابورت لاعب أتلتيك بلباو السابق ومانشستر سيتي الحالي.







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