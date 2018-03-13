إجراء يجب فعله بعد رفض الاعتراض في حساب المواطن

المواطن - الرياض

كشف حساب المواطن عن الإجراء الذي يمكن القيام به بعد رفض الاعتراض على قيمة الاستحقاق.

وقال برنامج خدمة العملاء التابع للبرنامج إنه في حال رفض الاعتراض يمكنك الاستئناف على قرار الرفض بالاعتراض من جديد خلال 3 أشهر من تاريخ نتيجة الاعتراض السابق.

وبيَّن الحساب أنه على المستفيد التأكد من قيمة الدعم قبل رفع اعتراض من خلال الدخول إلى حاسبة الدعم وإدخال عدد أفراد الأسرة وأعمارهم والدخل، وفي حالة كانت النتائج أكثر من المبلغ المودع يتم رفع اعتراض، وإذا توافق الناتج مع المبلغ المودع فعندها لا حاجة لرفع الاعتراض.

وكان حساب المواطن قد أودع أول أمس الدفعة الرابعة والتي بلغت 2.2 مليار ريال.

وأظهرت الأرقام حصول 46% من الأسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل بمعدل 933 ريالًا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة فيما استفاد من الدفعة الرابعة من حساب المواطن 11.9 مليون مستفيد.

وشكلت الأسر والأفراد المستقلون قرابة 3.49 مليون أسرة وفرد في الدفعة الرابعة من دعم حساب المواطن .

وشملت الدفعة الرابعة 8.49 مليون تابع لأرباب الأسر وحصلت 814 ألف أسرة على دعم تجاوز 900 ريال.

وحصل 25% من المستحقين على دعم جزئي كما تجاوز إجمالي قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من حساب المواطن في الدفعات الأربع حاجز الـ8.5 مليار ريال.

وقال حساب المواطن إن التظلم على مبالغ الدعم النقدية متاح بعد مرور 5 أيام، عبر حسابات المستفيدين في البوابة الإلكترونية (هنا).

وأوضح أن الدفعة الخامسة من قيمة الدعم سيتم إيداعها في حسابات المستحقين في العاشر من شهر أبريل المقبل، وسيستفيد منها المستحقون المكتملة طلباتهم قبل الحادي عشر من شهر مارس الجاري.







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