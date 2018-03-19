إخفاء راتب القطاع الخاص يوقف دعم حساب المواطن

المواطن - الرياض

أعاد برنامج حساب المواطن التأكيد على أهمية الإفصاح عن بيانات الدخل حتى لو كان في القطاع الخاص حتى لا يتم وقف الدعم.

وتوجه مواطن بسؤال إلى البرنامج قال فيه : أعمل في شركة وأغفلت إضافة الراتب فتم إيقاف صرف الدعم هل أعيد تصحيح البيانات أم أتقدم باعتراض أولاً؟ حيث رد عليه حساب خدمة العملاء بالقول إنه يتوجب أولاً تصحيح البيانات والإفصاح عن الراتب ومصدره ثم الانتظار وفي حالة عدم نزول الدعم يمكنك التقدم باعتراض.

ولفت حساب المواطن إلى أن الدخل هو المبالغ الإجمالية التي يتم اكتسابها ويعبر عنها بقيمة نقدية، ومنها الراتب الشهري أو التقاعدي وما يتم اكتسابه من الأنشطة التجارية وغيرها.

وكان برنامج حساب المواطن قد أكد في وقت سابق أن شروط الأهلية في البرنامج تستلزم تطابق بيانات الدخل المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى، بالإضافة إلى شرطي الجنسية والإقامة.

وأوضح حساب المواطن أنه في حال اختلاف بيانات الدخل المسجلة من المواطن عن تلك المسجلة لدى الجهات الرسمية يتم الاعتماد على الأخيرة بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :