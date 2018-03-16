إدراج مباراتي السعودية أمام أوكرانيا وبلجيكا في الأجندة الدولية

المواطن – الرياض

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إدراج مباراتي السعودية الوديتين أمام أوكرانيا وبلجيكا في الأجندة الدولية.

وسيواجه الأخضر نظيره الأوكراني يوم 23 مارس الجاري، وبعدها بأربعة أيام سيواجه المنتخب البلجيكي.

وبذلك، من الممكن أن يتقدم منتخب السعودية مراكز للأمام في تصنيف “فيفا”، حيث إنه يحتل حاليًّا المركز السادس على صعيد القارة الآسيوية، والـ69 على الصعيد العالمي، وذلك بعد تراجعه خمسة مراكز في التصنيف الأخير الذي تم الإعلان عنه أمس.

ويستعد المنتخب السعودي لمنافسات بطولة كأس العالم التي ستقام الصيف الجاري، حيث يلعب في المجموعة الأولى بجانب منتخبات روسيا المستضيفة وأورجواي ومصر.

ويستهل الأخضر مشواره في المونديال بلقاء الدولة المستضيفة في مباراة الافتتاح يوم 14 يونيو المقبل.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :