إطلاق الهوية الجديدة لقنوات KSA SPORTS.. وWWE حصريًّا في المملكة 10 سنوات

إطلاق الهوية الجديدة لقنوات KSA SPORTS.. وWWE حصريًّا في المملكة 10 سنوات

2018/03/01
الساعة 12:46 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن- الرياض

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، صباح اليوم الخميس، الهوية الجديدة لقنوات KSA SPORTS.

وتجمع الهوية الجديدة بين هوية الهيئة العامة للرياضة وهيئة الإذاعة والتلفزيون، لصناعة إعلامٍ رياضي احترافي بأعلى المعايير العالمية، يحقق طموح القيادة ورؤية المملكة 2030.

 

وكان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة، أعلن اتفاقه مع هيئة الإذاعة والتلفزيون للإشراف على القنوات الرياضية السعودية، وأن القناة الرياضية ستنقل ما تبقى من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، ومباريات كأس الملك.

وفي سياق متصل، وقع رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ اتفاقية مع WWE لإقامة منافسات المصارعة بشكل حصري في المملكة لمدة 10 سنوات.

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